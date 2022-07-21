«Ксения ругалась по телефону»: Вован рассказал, как высмеял Поклонскую и Собчак

«Мне потом Собчак звонила. Ксения ругалась по телефону. У нее был мой номер телефона давно. В 2014 году я делал пранк с Натальей Поклонской. Она тогда была прокурором Крыма. Я пригласил девочку. Она представилась Собчак и позвонила Поклонской.

Девочка говорит: «Наталья, я хочу сделать с вами классное интервью. А лучше приезжайте на «Дом-2» и снимитесь для моего журнала с плеткой, как вы бьете Кличко». Поклонская заявила, что ей надо все согласовать с Генпрокуратурой».