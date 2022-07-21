«Ксения ругалась по телефону»: Вован рассказал, как высмеял Поклонскую и Собчак

Пранкер Вован в шоу «Алена, блин!» рассказал, как поссорил Наталью Поклонскую и Ксению Собчак.
«Мне потом Собчак звонила. Ксения ругалась по телефону. У нее был мой номер телефона давно. В 2014 году я делал пранк с Натальей Поклонской. Она тогда была прокурором Крыма. Я пригласил девочку. Она представилась Собчак и позвонила Поклонской.
Девочка говорит: «Наталья, я хочу сделать с вами классное интервью. А лучше приезжайте на «Дом-2» и снимитесь для моего журнала с плеткой, как вы бьете Кличко». Поклонская заявила, что ей надо все согласовать с Генпрокуратурой».
Как отметил Вован, Поклонская подумала, что это была реальная Собчак. «Через год Собчак приехала брать интервью в Крым. Поклонская отказалась от интервью. Собчак выставили за дверь. Она кричала. Из-за вас у меня срывается интервью», - заметил Вован.
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Напомним, что Вован - известный российский пранкер. Он стал популярен после розыгрыша известных личностей из разных сфер.