Ксения Корнева из «Уральских пельменей» показала своего брата и родителей

Звезда юмористической команды появилась на свет в 1988 году.
Ксения Корнева

Ксения Корнева. Фото: Global Look Press

Звезда юмористической команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева в «Телеграме» разместила редкий снимок, на котором можно увидеть ее родителей и брата.

Ксения Корнева и ее семья. Фото: Global Look Press

Напомним, что самой Ксении Корневой в этом году исполнилось 34 года. Она одна из лидеров «Уральских пельменей».

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Добавим, что Ксения Корнева никогда не была замужем. У нее нет детей. Проживает юмористка в столице. Однако нередко прилетает в Екатеринбург на съемки и репетиции «Уральских пельменей».

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