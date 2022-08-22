Ксения Корнева из «Уральских пельменей» показала своего брата и родителей

Напомним, что самой Ксении Корневой в этом году исполнилось 34 года. Она одна из лидеров «Уральских пельменей».

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Добавим, что Ксения Корнева никогда не была замужем. У нее нет детей. Проживает юмористка в столице. Однако нередко прилетает в Екатеринбург на съемки и репетиции «Уральских пельменей».