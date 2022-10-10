«Ксения Катафалкер»: Собчак получила новое прозвище после воспоминаний о своей смертельной аварии в Сочи

Ксения Собчак в трагическую годовщину аварии в Сочи, в которой ее машина врезалась во встречное авто, написала благодарность за то, что осталась жива. Тогда погибла 35-летняя жительница Новосибирска. Виновным признали водителя Собчак, выехавшего на встречную полосу и допустившего лобовое столкновение.
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По следам публикации телеведущей высказался журналист Михаил Шахназаров. Он негативно относится к звезде и на этот раз придумал ей новое прозвище.
«Ксения Катафалкер снова не к месту помянула Бога и заставила вспомнить о крокодильих слезах», - написал журналист. Шахназаров считает, что звезда лицемерит, и на самом деле ей никого не жаль.