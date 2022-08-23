Ксения Бородина вынуждена отказаться в этом году от дорогих курортов

Телеведущая Ксения Бородина, хоть и не жалуется на доходы, не смогла себе позволить в этом году отдохнуть на дорогих заграничных курортах. Ей пришлось выбрать для отпуска с детьми не Гавайи и не Бали, а более бюджетный вариант — Турцию.

Правда, звезда все же постаралась обеспечить себе и дочерям максимальный комфорт, остановившись в пятизвездочном отеле, в котором прежде отдыхали Рудковская, Билан и другие отечественные знаменитости.

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