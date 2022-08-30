Ксения Бородина случайно засветила лицо бойфренда во время ужина в ресторане

Ксения Бородина является известной телеведущей. Благодаря шоу «Дом-2» она стала популярной. Ксения не скрывает, что заработала целое состояние. Она живет в роскошном доме, растит двоих дочек от разных браков: Марусю и Теону. В прошлом году звезда пережила второй развод. Она стала чаще веселиться с подругами и выходить в свет.
Примечательно, что Бородина решила больше не рассказывать о личной жизни. Хотя еще зимой она выложила снимки, на которых крепко держала мужскую руку. Телеведущая обозначила, что у нее есть бойфренд. Также она демонстрирует роскошные букеты цветов и дорогостоящие подарки. А накануне Ксения поужинала в китайском ресторане и случайно засветила своего возлюбленного.
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В отражении стеклянного стола поклонники разглядели брутального мужчину с бородой. Теперь поклонники гадают, кто является избранником Ксении. Одни считают, что она специально показала его, чтобы все узнали о ее бурной жизни. Так как бывший муж Курбан Омаров уже свои новые отношения не прячет от посторонних глаз.
Также есть версия, что телеведущая скоро будет частью нового проекта, где выступит в качестве гуру в семейной жизни, поэтому она якобы не может быть разведенной мамой двоих детей и решила показать, что не одинока в свои 39 лет.
Ксения Бородина засветила мужчину. Фото: соцсети звезды