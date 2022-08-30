Ксения Бородина случайно засветила лицо бойфренда во время ужина в ресторане

Примечательно, что Бородина решила больше не рассказывать о личной жизни. Хотя еще зимой она выложила снимки, на которых крепко держала мужскую руку. Телеведущая обозначила, что у нее есть бойфренд. Также она демонстрирует роскошные букеты цветов и дорогостоящие подарки. А накануне Ксения поужинала в китайском ресторане и случайно засветила своего возлюбленного.

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