Ксения Бородина рассказала, как неожиданно оказалась в Париже

Телеведущая Ксения Бородина рассказала своим подписчикам о том, как во вторник вечером собиралась лететь в один город, а в итоге оказалась в другом. На сей раз происки агрегаторов авиабилетов привели Ксению в Париж.

Накануне днем Бородина находилась в Варшаве. Оттуда она должна была лететь в Москву, но решила отправиться в Барселону. Билеты нашлись сразу, но оказалось, что были по ошибке куплены на другую дату — 13 октября. По дороге в аэропорт ей удалось взять другие билеты и она улетела в столицу Франции.

«Самое крутое что может быть, когда ты ещё в пять вечера не знала, что в 22:00 окажусь в Париже», - радуется Ксения.

На снимке, опубликованном в соцсети, она запечатлена с кучей красных воздушных шариков на фоне светящейся в темноте Эйфелевой башни. Остановилась же звезда в шикарном отеле Four Seasons Hotel George V Paris на Елисейских полях. Номер в этом отеле стоит от 2300 евро в сутки.

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