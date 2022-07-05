Ксения Бородина ополчилась на подписчиков: «Сидят жабы и внешность обсуждают»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина довольно часто подвергается нападкам хейтеров. Теледиву постоянно норовят уличить во вранье по поводу внешности.
Любое видео Бородиной злопыхатели рассматривают чуть ли не с лупой, чтобы найти изъяны в лице телеведущей и доказать самим себе, что красота Ксении ненатуральная.
Сейчас Ксения Бородина вместе с дочками Марусей и Теоной отдыхает в Турции. Казалось бы, здесь она должна находиться в состоянии душевного равновесия и пропускать мимо ушей едкие комментарии в свой адрес.
Но нет. После очередного обсуждения ее внешности Ксения Бородина решила высказаться и поставить хейтеров на место.
Обсудить внешность звезд запросто можно в нашем телеграм-канале «Звездная пыль»
«Вот вроде хочешь приятно сделать людям и записывать видео, а сидят жабы и внешность обсуждают! Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные! И видели они меня в жизни, оказывается, и не такая у меня внешность. Не болтайте, а то улетите! А с фильтрами я или без - это точно не ваше дело! Следите за собой лучше», - высказалась Ксения Бородина.
Смотрите также