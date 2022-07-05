Ксения Бородина ополчилась на подписчиков: «Сидят жабы и внешность обсуждают»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина довольно часто подвергается нападкам хейтеров. Теледиву постоянно норовят уличить во вранье по поводу внешности.

Любое видео Бородиной злопыхатели рассматривают чуть ли не с лупой, чтобы найти изъяны в лице телеведущей и доказать самим себе, что красота Ксении ненатуральная.

Сейчас Ксения Бородина вместе с дочками Марусей и Теоной отдыхает в Турции. Казалось бы, здесь она должна находиться в состоянии душевного равновесия и пропускать мимо ушей едкие комментарии в свой адрес.

Но нет. После очередного обсуждения ее внешности Ксения Бородина решила высказаться и поставить хейтеров на место.