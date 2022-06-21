Ксении Собчак Милонов предрек тяжелую судьбу с пародонтозом и глистами за ее поцелуй с Ивлеевой

Недавно Тверской районный суд Москвы признал видео с поцелуем между Настей Ивлеевой и Ксений Собчак вне закона и указал СМИ о необходимости удалить его со своих ресурсов.

В ходе разбирательства по делу инстанция пришла к выводу, что блогер и ведущая пропагандирует ЛГБТ, что запрещено в России.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал решение суда, но заметил, что дальнейшего преследования Ксении Собчак из-за этого не должно быть.

«Ксения Собчак уже сбежала от ответственности. Она сама себя привлекла к ответственности тем, что покинула родину и сейчас скитается черт знает где. Она уже гонима, ее господь наказал. Она бездомная, бомжиха стала», — сказал Милонов «Газете.Ru».

Депутат предложил жене Константина Богомолова целоваться с беженками сомнительного характера. Из-за чего у светской львицы, по мнению Милонова, должны появиться пародонтоз и глисты.

Ивлееву в этой ситуации депутат считает пострадавшей. «Потому что, когда относительно нормальная молодая Ивлеева целуется с не такой молодой Собчак — это вообще кошмар», — заявил Милонов. Он считает, что звезды это сделали ради хайпа.

Источник: Газета.Ru

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