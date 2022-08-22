«Крышку – снесет»: Маргарита Симоньян - о борще и расколе общества

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» порассуждала над популярной в российском обществе фразой «нельзя раскалывать общество».

По ее мнению, общество, которое искусственным образом «нельзя раскалывать», обречено в конечном итоге расколоться на части.

«Со значительно более страшными последствиями, чем если бы это происходило естественно. Когда борщ сильно кипит, его нельзя накрывать крышкой. Потому что и борщ через край перельется, и крышку – снесет», - заявила телеведущая.

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Напомним, что Маргарита Симоньян - российская журналистка, медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства Sputnik с 2014 года.