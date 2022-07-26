Крутой обещал убить, если кто-то помешает Коробке на «Фабрике звезд – 4»

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу» заявил, что безумно благодарен продюсеру четвертой «Фабрики звезд» Игорю Крутому.
«На четвертой фабрике было много интересных ребят. Дубцова, Доминик Джокер. И я очень благодарен Игорю Крутому. Он так и сказал: «Если кто-то будет вмешиваться и мешать творческому процессу Володи и его жены Марины — убью». И все вежливо уступали. Мы работали комфортно и долго».
Как отметил Коробка, на пятой «Фабрике» Вика Дайнеко прекрасно выступала. «Марина придумывала фишки, а Вика их реализовывала», — заявил Коробка.
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Напомним, что Ирина Дубцова победила на «Фабрике звезд – 4». Виктория Дайнеко стала победительницей пятой «Фабрики звезд».