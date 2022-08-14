Крутое пике: насколько снизились гонорары оскандалившейся Лободы

Певица теперь живет в Риге.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Недавно Светлана Лобода перебралась на постоянное место жительства в Ригу. Старшую дочь Евангелину она устроила в самую престижную школу Латвии, а концерт, который должен был состояться в Таллине, накануне перенесла. Говорит, что райдер был не выполнен.

Известно, что в России, куда въезд ей теперь запрещен, Лобода брала за корпоратив 150 тысяч евро. Причем, исключительно в конверте, чтобы налоги не платить. Теперь же, как пишет «Комсомольская правда», число приглашений петь на частных мероприятиях снизилось в целом на 90%. А гонорар упал до 50 тысяч евро.

Напомним, ранее стало известно, что другая украинская певица Ани Лорак, которая отменила все концерты в России, осенью планирует поехать на гастроли в Германию и Чехию.

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