Крутое пике: насколько снизились гонорары оскандалившейся Лободы

Недавно Светлана Лобода перебралась на постоянное место жительства в Ригу. Старшую дочь Евангелину она устроила в самую престижную школу Латвии, а концерт, который должен был состояться в Таллине, накануне перенесла. Говорит, что райдер был не выполнен.

Известно, что в России, куда въезд ей теперь запрещен, Лобода брала за корпоратив 150 тысяч евро. Причем, исключительно в конверте, чтобы налоги не платить. Теперь же, как пишет «Комсомольская правда», число приглашений петь на частных мероприятиях снизилось в целом на 90%. А гонорар упал до 50 тысяч евро.