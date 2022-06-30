«Круто проводим время»: Бородина с дочками от разных мужей покрасовалась на фоне Айя-Софии в Стамбуле

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина решила показать своим дочерям от разных браков Марусе и Теоне один из своих любимых городов — Стамбул.

В этом месяце звезда успела побывать здесь уже целых три раза, поскольку Стамбул сейчас является для многих путешественников транзитным городом.

Теперь Ксения Бородина прошлась по своим любимым местам вместе с дочками.

В микроблоге она поделилась видео, которое сделала с участием Маруси и Теоны в одном из видовых кафе Старого города, на фоне Айя-Софии.

В кадре Бородина и ее наследницы пытаются покормить огромных стамбульских чаек.