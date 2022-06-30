«Круто проводим время»: Бородина с дочками от разных мужей покрасовалась на фоне Айя-Софии в Стамбуле

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина решила показать своим дочерям от разных браков Марусе и Теоне один из своих любимых городов — Стамбул.
В этом месяце звезда успела побывать здесь уже целых три раза, поскольку Стамбул сейчас является для многих путешественников транзитным городом.
Теперь Ксения Бородина прошлась по своим любимым местам вместе с дочками.
В микроблоге она поделилась видео, которое сделала с участием Маруси и Теоны в одном из видовых кафе Старого города, на фоне Айя-Софии.
В кадре Бородина и ее наследницы пытаются покормить огромных стамбульских чаек.
«Тяжело с детками в большом городе… Мы, конечно же, круто проводим время, но то, как я тут гуляю одна и с детками, — это два разных Стамбула для меня. Просто хочется скорее на море, для детей лучше моря нет ничего! Но они в восторге, я так рада, я обожаю Стамбул, за этот месяц я тут третий раз уже», — поделилась Ксения Бородина.
Напомним, ранее Бородина рассказывала, что вместе с дочками отправляется отдыхать в Бодрум. А в Стамбул они заехали по пути.
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