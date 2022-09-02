Крупным планом: Каролина Севастьянова в платье с откровенным декольте отказалась от пуш-ап

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно стала эталоном красоты и женственности. Спортсменка, завершив карьеру, не растеряла форму и продолжает радовать фанатов грациозностью и изяществом на снимках.

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Селфи, которым поделилась Севастьянова в микроблоге, вызвало небывалый ажиотаж у подписчиков. На снимке Каролина демонстрирует крупным планом свои прелести в откровенном декольте. Пикантности образу придало отсутствие пуш-ап, которым модницы обычно добавляют вау-эффекта, но гимнастка решила сразить своих поклонников естественностью.