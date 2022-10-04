«Круче «Сватов» для меня нет ничего»: Добронравов - о своей привязанности к роли Ивана Будько

За годы съемок в народном телехите «Сваты» Федор Добронравов привык к тому, что поклонники, которые подходят к нему на улице, путают его с Иваном Будько. И это для актера главный комплимент. Федор Викторович не обижается на верных почитателей, понимая, что если Иван Будько популярен в народе больше, чем он сам, то значит роль удалась.

Говоря о том, какой проект он вспоминает с особой теплотой, актер признался, что ему не жаль о съемках в «Сватах», которым она отдал столько лет.

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«Сейчас круче «Сватов» для меня нет ничего — больше десяти лет моей жизни! Запоминаются многие съемки. Я никогда в жизни не забуду «Ликвидацию», «Тайну дворцовых переворотов»… Стараюсь не сниматься там, где мне не нравится. У меня вообще нет ролей, за которые мне стыдно», - заверил Добронравов.

По материалам Myslo.ru