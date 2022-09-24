Круче Майкла Джексона: Димаш выпустил самый дорогостоящий видеоклип в истории

Вечером 24 сентября сбылась мечта самого богатого и знаменитого молодого артиста Казахстана — 28-летнего Димаша Кудайбергенова. Артист, покоривший своим фантастическим голосом Азию, Европу и даже Америку, представил на суд публики видеоклип на песню «The Story of One Sky» («История одного неба»).
Этот клип продолжительностью 12 минут, по словам Димаша, является самым дорогим музыкальным клипом в истории. На его создание казахский певец потратил более $7.000.000 и три года своей жизни. Примечательно, что сценарий для видео он написал сам.
До сегодняшнего дня самым дорогим клипом в истории считался клип на песню «Scream» покойного короля поп-музыки Майкла Джексона. Следующие три строчки занимали клипы на песни Мадонны «Die Another Day», «Express Yourself» и «Bedtime Story», а замыкал пятерку списка клип на песню «Estranged» группы Guns N' Roses.
Песню The Story of One Sky артист впервые исполнил на седьмом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который проходил в Астане (Нур-Султане) в середине сентября. Одним из слушателей был Папа Римский Франциск, который позже встретился с Димашем и вручил ему памятную медаль.
Накануне премьеры своего нового клипа, 23 сентября, на Центральном стадионе города Алматы Димаш представил грандиозное шоу Stranger. Стадион был заполнен до отказа. На долгожданный сольный концерт казахского вундеркинда съехались его фанаты из 68 стран мира.