Круче Майкла Джексона: Димаш выпустил самый дорогостоящий видеоклип в истории

Вечером 24 сентября сбылась мечта самого богатого и знаменитого молодого артиста Казахстана — 28-летнего Димаша Кудайбергенова. Артист, покоривший своим фантастическим голосом Азию, Европу и даже Америку, представил на суд публики видеоклип на песню «The Story of One Sky» («История одного неба»).

Этот клип продолжительностью 12 минут, по словам Димаша, является самым дорогим музыкальным клипом в истории. На его создание казахский певец потратил более $7.000.000 и три года своей жизни. Примечательно, что сценарий для видео он написал сам.

До сегодняшнего дня самым дорогим клипом в истории считался клип на песню «Scream» покойного короля поп-музыки Майкла Джексона. Следующие три строчки занимали клипы на песни Мадонны «Die Another Day», «Express Yourself» и «Bedtime Story», а замыкал пятерку списка клип на песню «Estranged» группы Guns N' Roses.