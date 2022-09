Круче Майкла Джексона: Димаш выпустил самый дорогостоящий видеоклип в истории

Песню The Story of One Sky артист впервые исполнил на седьмом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который проходил в Астане (Нур-Султане) в середине сентября. Одним из слушателей был Папа Римский Франциск, который позже встретился с Димашем и вручил ему памятную медаль.

Накануне премьеры своего нового клипа, 23 сентября, на Центральном стадионе города Алматы Димаш представил грандиозное шоу Stranger. Стадион был заполнен до отказа. На долгожданный сольный концерт казахского вундеркинда съехались его фанаты из 68 стран мира.