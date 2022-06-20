«Кровь с молоком»: располневшая дочь Гузеевой показала, как теперь выглядит

Лариса Гузеева за свою жизнь стала мамой дважды. Младшая у нее — дочь Ольга 22 лет от роду, живет с ней. И родительница нередко сетовала, что у девушки непростой характер. Многие поклонники по сей день не забыли, как Ольга разнесла свою комнату в порыве ярости.

Также Ольга периодически привлекает к себе внимание сменой имиджа. На этот раз она после продолжительного молчания вышла на связь в соцсети и показала, как сейчас выглядит.

Поклонники обратили внимание, как поправилась Ольга, хотя раньше отличалась худобой. Ее щеки стали заметно круглее. Кровь с молоком», — заметил кто-то из подписчиков.