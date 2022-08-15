«Крошки с барского стола»: сбежавший Галкин оскорбил Бабкину и Долину

Накануне Максим Галкин дал концерт в латвийском селе Роя с населением всего пару тысяч человек. После, в переписке с фолловерами в соцсети, он отметил, что ни от кого не прячется, а спокойно работает.

Тем временем юморист не упустил возможности задеть своих коллег по шоу-бизнесу – Надежду Бабкину и Ларису Долину. Галкин заявил, что артистки, которые в отличие от него остались в России, получают только «крошки с барского стола».