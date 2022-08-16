Крошка спит в коляске: Топалов показал новорожденного сынишку на прогулке

Влад Топалов 9 июля стал отцом во второй раз. Его жена, телеведущая Регина Тодоренко родила еще одного сына, которого назвали Миром. Семейство пока остается в Штатах, где состоялось рождение ребенка, и новоиспеченные родители периодически показывают в Сети мамские и папские будни.

На этот раз Топалов отправился на прогулку с младенцем. Певец сфотографировал себя на память для соцсетей и опубликовал фото в микроблоге. Малыш спал в колясочке, укрытый белым пледом. Звездный отец выглядит счастливым и, судя по всему, собирающимся домой, в Россию, так как написал: «Home sweet home».