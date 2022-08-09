Крошечные пяточки в носочках с кружевом: Юдашкина не спускает с рук внучку Агату Ариеллу

Пополнение в семье дочка Валентина Юдашкина тщательно скрывала.

Валентин и Марина Юдашкины. Фото: личный архив

Дочка модельера Валентина Юдашкина — дизайнер детской одежды Галина Юдашкина — вместе с мужем тщательно скрывала свою третью беременность. О пополнении в семье поклонники узнали только после того, как наследница модной империи снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку, которую назвали двойным именем — Агата Ариелла. 

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Марину Юдашкина, став бабушкой в третий раз, не может нарадоваться на малютку-внучку. В своем микроблоге жена именитого кутюрье поделилась свежим снимком с Агатой Ариеллой в лимонном боди и желточных носочках с кружевом. 

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Марина Юдашкина с внучкой Агатой Ариеллой. Фото: личный архив

Под свежим фото Марины Юдашкиной отметилась лайком и Алла Пугачева, которая вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой проводит каникулы в Латвии. Кроме того, певица оставила в комментариях смайлики в виде приветствующих ладошек. 

 

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