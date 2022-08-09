Крошечные пяточки в носочках с кружевом: Юдашкина не спускает с рук внучку Агату Ариеллу

Дочка модельера Валентина Юдашкина — дизайнер детской одежды Галина Юдашкина — вместе с мужем тщательно скрывала свою третью беременность. О пополнении в семье поклонники узнали только после того, как наследница модной империи снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку, которую назвали двойным именем — Агата Ариелла.

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Марину Юдашкина, став бабушкой в третий раз, не может нарадоваться на малютку-внучку. В своем микроблоге жена именитого кутюрье поделилась свежим снимком с Агатой Ариеллой в лимонном боди и желточных носочках с кружевом.