Крошечные пяточки в носочках с кружевом: Юдашкина не спускает с рук внучку Агату Ариеллу

Дочка модельера Валентина Юдашкина — дизайнер детской одежды Галина Юдашкина — вместе с мужем тщательно скрывала свою третью беременность. О пополнении в семье поклонники узнали только после того, как наследница модной империи снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку, которую назвали двойным именем — Агата Ариелла.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Марину Юдашкина, став бабушкой в третий раз, не может нарадоваться на малютку-внучку. В своем микроблоге жена именитого кутюрье поделилась свежим снимком с Агатой Ариеллой в лимонном боди и желточных носочках с кружевом.
«Красавица!» — восхитилась женой модельера Кристина Орбакайте.
«Красивые внуки», — отметила Ида Достман.
«Малыши чудесные», — вторит близкой подруге Примадонны Игорь Гуляев.
Марина Юдашкина с внучкой Агатой Ариеллой. Фото: личный архив
Под свежим фото Марины Юдашкиной отметилась лайком и Алла Пугачева, которая вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой проводит каникулы в Латвии. Кроме того, певица оставила в комментариях смайлики в виде приветствующих ладошек.