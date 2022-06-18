«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает»: Иосиф Пригожин – об отмене «Евровидения» на Украине

Накануне стало известно, что Европейский вещательный союз отказался проводить «Евровидение-2023» на территории Украины, участники которой победили в этом году. Рассматривается площадка в Великобритании, занявшая второе место.

Продюсер Иосиф Пригожин оценил произошедшее и высказался в свойственной ему эмоциональной манере сайту News.ru.