«Кроме «однушки» в Москве, ничего не нажил»: новые данные о наследстве Юрия Шатунова

Несмотря на то, что певец Юрий Шатунов был очень популярен в России в конце 80 - начале 90-х годов прошлого века, несметных богатств он не нажил.

Нет у него ни шикарных вилл, ни яхт. Счета Юрия Шатунова в банках заморожены.

«В России, кроме скромной «однушки» в Москве, у Юры ничего не было, -рассказал «КП» директор певца Аркадий Кудряшов. - Дачи у Юры тоже не было. Да, у него есть дом в Германии, где живет его семья -жена и дети. На счетах осталось немного денег, но сейчас все счета заморожены до вступления наследников в свои права. Все достанется жене и детям. И творческое наследие Шатунова тоже перейдет его семье», - поделился директор артиста Аркадий Кудряшов.

По словам Кудряшова, у Юрия Шатунова было много творческих планов. Он записывал новые песни и планировал гастроли в России.

Напомним, 48-летний Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня от обширного инфаркта миокарда.