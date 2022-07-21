Кроме бикини: Каролина Севастьянова в купальнике украсила талию оригинальным аксессуаром

Каролина Севастьянова, известная российская гимнастка, регулярно делится в Сети кадрами из своего отпуска. Красавица отдыхает в Монако с бойфрендом и его сестрой, а также своим четвероногим любимцем породы лабрадор. И не скупится на снимки в бикини.

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На сей раз гимнастка продемонстрировала новый купальник. Она облачилась в мини-бикини с леопардовым принтом белого цвета и дополнила пляжный образ оригинальным аксессуаром – цепочкой на талии. Вытянувшись в полный рост, олимпийская чемпионка продемонстрировала себя во всей красе.