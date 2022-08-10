«Крохотулечка!»: Тодоренко занежила сынишку Мира, уложив его в люльку

Влад Топалов и Регина Тодоренко празднуют важную для их семьи дату. У пары есть младший сын Мир, которому исполнился месяц. Говоря о материнстве и заботе о новорожденном малыше, телеведущая дала понять, что время со вторым ребенком летит еще быстрее. Она даже не заметила, как прошел этот месяц после родов.

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В личном микроблоге Регина Тодоренко поделилась свежими кадрами, занежив сынишку Мира. Так, малыша теледива уложила в люльку, повернув кроху так, чтобы поклонники не смогли разглядеть его личико.