«Крохотулечка!»: Тодоренко занежила сынишку Мира, уложив его в люльку

Влад Топалов и Регина Тодоренко празднуют важную для их семьи дату. У пары есть младший сын Мир, которому исполнился месяц. Говоря о материнстве и заботе о новорожденном малыше, телеведущая дала понять, что время со вторым ребенком летит еще быстрее. Она даже не заметила, как прошел этот месяц после родов.
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В личном микроблоге Регина Тодоренко поделилась свежими кадрами, занежив сынишку Мира. Так, малыша теледива уложила в люльку, повернув кроху так, чтобы поклонники не смогли разглядеть его личико.
«Месяц пролетел незаметно! За этот месяц в нашей семье стало в два раза больше любви и в два раза больше детских криков, оров, игрушек и бессонных ночей, но мы счастливы.
Благодарю тебя, моя любовь Влад, за заботу и всю эту сказочную цветочную красоту», — добавила Тодоренко.
Регина Тодоренко с сынишкой Миром. Фото: личный архив
«Крохотулечка!», «Ну надо и дочку тогда вам», «Малыш просто ути-пути! Сладенький», «Столько воздушных шариков!», «Милота!», «Такое счастье, когда малыш сопит в своей колыбельке», — написали фолловеры.