«Крохотные пяточки! Мамин пухляш»: Юдашкина умилила нежным фото с подросшей дочуркой Агатой в боди

Галина Юдашкина тщательно скрывала свою третью беременность. Никто из поклонников даже не догадывался, что дочка именитого кутюре Валентина Юдашкина ждет ребенка. О том, что у них с мужем Петром Максаковым родился третий малыш дизайнер поделилась после того, как взяла малютку на руки.

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У Галины Юдашкиной есть двое сыновей: 6-летний Анатолий и четырехлетний Аркадий. А теперь в семье подрастает и лапочка-дочка Агата-Ариелла. Для малышки Галина выбрала необычное двойное имя. Звездные бабушка и дедушка - Марина и Валентин Юдашкины - уже познакомились с внучкой, она гостила у них в загородном имении. Куда приезжала, к слову, и Алла Пугачева, которая не так давно вернулась в Москву из Латвии.