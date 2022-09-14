«Крохотные пяточки! Мамин пухляш»: Юдашкина умилила нежным фото с подросшей дочуркой Агатой в боди

Галина Юдашкина тщательно скрывала свою третью беременность. Никто из поклонников даже не догадывался, что дочка именитого кутюре Валентина Юдашкина ждет ребенка. О том, что у них с мужем Петром Максаковым родился третий малыш дизайнер поделилась после того, как взяла малютку на руки.
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У Галины Юдашкиной есть двое сыновей: 6-летний Анатолий и четырехлетний Аркадий. А теперь в семье подрастает и лапочка-дочка Агата-Ариелла. Для малышки Галина выбрала необычное двойное имя. Звездные бабушка и дедушка - Марина и Валентин Юдашкины - уже познакомились с внучкой, она гостила у них в загородном имении. Куда приезжала, к слову, и Алла Пугачева, которая не так давно вернулась в Москву из Латвии.
Галина Юдашкина показала сладкие пяточки дочки Агаты-Ариеллы. Фото: личный архив
В своем микроблоге Галина Юдашкина умилила поклонников свежим фото, показав пухленькую дочурку с ее сладкими пяточками. На Агате был крошечный бодик. При этом личико малышки наследница именитого модельера пока прячет от подписчиков.
«Крохотные пяточки! Мамин пухляш», «Сладуся!», «Такой красивый костюмчик на Агате! Сами сшили?», «Лапулик», «Затискать бы такую зайчишку», - пишут фолловеры.