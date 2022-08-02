«Кривляние», «пошлятина», «мерзость»: Асмус вызвала рвотный рефлекс своим фото с разинутым ртом

Кристина Асмус после успеха в фильме «Текст» старательно удерживает амплуа раскрепощенной дамы. После откровенных сцен с Иваном Янковским, она засветилась с не менее интригующими в картине «Люси», где ее партнером стал Данила Козловский.

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Звезда потом рассказала, что работать с артистом ей было очень приятно. Он оказался очень деликатным и все время спрашивал, как она себя чувствует во время съемок над интимными сценами.

Личный блог Асмус тоже любит пополнять двусмысленными фото. На этот раз артистка запечатлелась со стаканом кофе, широко разинув перед ним рот. Наверное, актриса считала себя в этот момент очень привлекательной, но далеко не все поклонники оценили ее порыв.