Критик Рудченко предсказал Меладзе корпоративный чес по богатым друзьям

Как считает Рудченко, со сцены Меладзе точно не уйдет, однако может кое-что переосмыслить. Музыкант может последовать примеру своего брата, с которым трудится в связке. «Тот уезжает еще глубже на Запад», - предположил продюсер, сообщает eg.ru.

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Напомним, что Валерий Меладзе недавно заявил, что у него грузинский паспорт. Он намекнул, что никогда сильно не сближался с Россией. В скором времени он даст концерт для поклонников в Монако.