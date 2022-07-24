Критик Фадеев выступил с сенсационным заявлением о Little Big

Музыканты из группы Little Big, сбежавшие накануне в США, запланировали большой гастрольный тур по России. Новость вызвала шквал недовольства среди россиян и стала официальным поводом для обращения в Министерство культуры РФ. Инициатором выступил музыкальный критик Александр Фадеев.

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Как сообщает SOLENKA.INFO, Фадеев обратился в ведомство с призывом запретить концерты панк-поп-рэйв коллектива в стране, а заодно и продажу билетов на их выступления. Согражданам же он рекомендовал игнорировать афиши о скором появлении группы на сцене.

Напомним, фронтмен Little Big Илья Прусикин и солистка Софья Таюрская обосновались в Лос-Анджелесе. Оттуда пара возмущается и выступает с громкими заявлениями. Музыкантов не останавливает даже то, что они остались без слушателей.