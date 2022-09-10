Критично дорогая вещь: Собчак приобрела кольцо за 600 миллионов рублей

Как отметила Джафарова, лабораторный камень не отличить от настоящего бриллианта. «У него такие же высокие характеристики, но стоить он будет в пять раз дешевле - в районе 1,5 миллиона долларов», - заявила Джафарова, слова которой приводит kp.ru.

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Напомним, что Ксения Собчак никогда не скупилась на дорогие украшения. Светская львица тратит на кольца целые состояния.