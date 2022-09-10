Критично дорогая вещь: Собчак приобрела кольцо за 600 миллионов рублей

Дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова заявила, что светская львица Ксения Собчак приобрела кольцо-сердце «Графф» в 42 карата.
«Такое украшение стоит порядка 10 миллионов долларов (около 600 миллионов рублей). Это просто критично дорогая вещь. Даже если это был бы не «Графф», а выращенный бриллиант, кольцо все равно бы стоило дорого».
Ксения Собчак с кольцом. Фото: соцсети
Как отметила Джафарова, лабораторный камень не отличить от настоящего бриллианта. «У него такие же высокие характеристики, но стоить он будет в пять раз дешевле - в районе 1,5 миллиона долларов», - заявила Джафарова, слова которой приводит kp.ru.
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Напомним, что Ксения Собчак никогда не скупилась на дорогие украшения. Светская львица тратит на кольца целые состояния.