Кристину Асмус вырвало прямо во время спектакля

Подписчики актрисы Кристины Асмус наблюдали в ее блоге очень странное зрелище. Звезда «Текста» с размазанной тушью по лицу и слезами на глазах рассказала им, что ее вырвало прямо на сцене. При этом блондинка полагает, что этого никто из зрителей не видел.

Во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» Асмус стало нехорошо. Чтобы ее, не дай бог, не вывернуло прямо в сторону публики, Кристина отбежала за кулисы. Там все и произошло.

Экс-жена Гарика Харламова подчеркнула, что это случилось с ней впервые, и этот казус ее сильно испугал. Тем более что коллеги все-таки заметили все произошедшее.

«После спектакля спрашивали, что со мной. Я сама не знаю, что это, но вот так вот», — рассказала зачем-то поклонникам Кристина Асмус.

Смотрите также: