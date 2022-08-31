Кристину Асмус предупредили об уголовной ответственности

Новость о привлечении к административной ответственности Кристины Асмус шокировала не только поклонников актрисы, но и ее саму. Артистка никогда не была замечена в рядах оппозиции, в ее соцсетях лишь кадры из фильмов.

Но на сайте Тверского районного суда Москвы написано, что Асмус привлекается по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП РФ, разбирательство состоится 6 сентября. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что Асмус нужно быть предельно аккуратной сейчас. Ведь она может попасться и на уголовную статью.

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