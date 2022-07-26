Кристину Асмус отдали под наблюдение молодого любовника после травмы на работе

Кристина Асмус заработала травму ноги во время выступления в постановке «Леди Макбет Мценского уезда».

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По словам артистки, ей диагностировали надрыв боковой связки колена, которое ранее уже было прооперировано. Звезда с грустью признала, что примерно раз в год травмирует именно ноги.

В настоящий момент Кристина Асмус уже выписалась из клиники, чувствует себя хорошо и даже вернулась к съемкам.