Кристину Асмус отдали под наблюдение молодого любовника после травмы на работе

Актриса серьезно повредила ногу.
Кристина Асмус.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Кристина Асмус заработала травму ноги во время выступления в постановке «Леди Макбет Мценского уезда».

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По словам артистки, ей диагностировали надрыв боковой связки колена, которое ранее уже было прооперировано. Звезда с грустью признала, что примерно раз в год травмирует именно ноги.

В настоящий момент Кристина Асмус уже выписалась из клиники, чувствует себя хорошо и даже вернулась к съемкам.

«Я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. <…> Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — написала в личном блоге Асмус.

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