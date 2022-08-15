«Кристиночка, мы в восторге»: Орбакайте в юбке с черным топом и с кулей на голове предстала перед фанатами после концерта

Популярная певица Кристина Орбакайте в эти августовские дни гастролирует по городам Черноморского побережья России.

На днях она выступала со своим юбилейным концертом в Сочи, затем в Анапе.

В микроблоге Кристина Орбакайте показала, как ее принимают поклонники. Звезда поделилась кадрами, которые были сделаны после выступления.

Преданные фанаты поджидали Кристину Орбакайте у служебного входа.