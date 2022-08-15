«Кристиночка, мы в восторге»: Орбакайте в юбке с черным топом и с кулей на голове предстала перед фанатами после концерта

Популярная певица Кристина Орбакайте в эти августовские дни гастролирует по городам Черноморского побережья России.
На днях она выступала со своим юбилейным концертом в Сочи, затем в Анапе.
В микроблоге Кристина Орбакайте показала, как ее принимают поклонники. Звезда поделилась кадрами, которые были сделаны после выступления.
Преданные фанаты поджидали Кристину Орбакайте у служебного входа.
Перед ними Кристина Орбакайте предстала уже сменившей сценический костюм на повседневное облачение. Певицу, одетую в наряд, состоящий из юбки и черного топа, и с кулей на голове поклонники приветствовали аплодисментами.
Рядом с ожидающим ее автомобилем Кристина Орбакайте остановилась, чтобы дать автографы желающим.
Кристина Орбакайте с кулей на голове. Фото: соцсети
Фанаты Кристины Орбакайте поблагодарили ее за выступление.
«Кристиночка, мы в восторге», «Такой концерт прекрасный», «Дайте пять!», «Кристина — молодец», — раздавалось в толпе поклонников.