«Кристиночка, мы в восторге»: Орбакайте в юбке с черным топом и с кулей на голове предстала перед фанатами после концерта

Поклонники поджидали певицу Кристину Орбакайте, чтобы взять автограф у своего кумира.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Популярная певица Кристина Орбакайте в эти августовские дни гастролирует по городам Черноморского побережья России.

На днях она выступала со своим юбилейным концертом в Сочи, затем в Анапе.

В микроблоге Кристина Орбакайте показала, как ее принимают поклонники. Звезда поделилась кадрами, которые были сделаны после выступления.

Преданные фанаты поджидали Кристину Орбакайте у служебного входа.

Перед ними Кристина Орбакайте предстала уже сменившей сценический костюм на повседневное облачение. Певицу, одетую в наряд, состоящий из юбки и черного топа, и с кулей на голове поклонники приветствовали аплодисментами.

Рядом с ожидающим ее автомобилем Кристина Орбакайте остановилась, чтобы дать автографы желающим.

 

Кристина Орбакайте с кулей на голове. Фото: соцсети

Фанаты Кристины Орбакайте поблагодарили ее за выступление.

«Кристиночка, мы в восторге», «Такой концерт прекрасный», «Дайте пять!», «Кристина — молодец», — раздавалось в толпе поклонников.

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