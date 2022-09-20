Кристине места так и не нашлось: почему Орбакайте не может смириться с рождением Лизы и Гарри у Пугачевой

А сейчас Примадонна занята воспитанием своих младших детей – 9-летних Лизы и Гарри Галкиных. И все вокруг, включая, конечно, Кристину, видят, сколько времени им она уделяет: день и ночь мама Алла рядом с сыном и дочкой, провожает в школу, встречает и снимает на видео, откровенно наслаждаясь материнством. Это не может не сказаться на старшей дочке певицы.

«Перебороть обиды на пожилых родителей — это самая сложная миссия любого взрослого ребенка. Естественно, она не может принять, что у ее матери другие дети, которые ей, возможно, дороже внуков и самой Кристины. Этим и объясняется холодность в общении Орбакайте с детьми Аллы», - пояснил эксперт сайту «Вечерняя Москва».

По сути, сухое поздравление Лизы и Гарри от Кристины в день их рождения – не что иное как формальность, продиктованная давними обидами на мать.