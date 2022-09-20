Кристине места так и не нашлось: почему Орбакайте не может смириться с рождением Лизы и Гарри у Пугачевой

Кристина Орбакайте, старшая дочь Аллы Пугачевой, может таить обиду на свою маму за отсутствие ее в своей жизни. Такое мнение высказал психолог Алексей Ионов. Дело в том, что Кристина появилась у певицы, когда та только начинала карьеру на сцене, и ей было буквально не до декрета – гастроли, концерты, репетиции. Воспитывала дочку бабушка Зинаида Архиповна.
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А сейчас Примадонна занята воспитанием своих младших детей – 9-летних Лизы и Гарри Галкиных. И все вокруг, включая, конечно, Кристину, видят, сколько времени им она уделяет: день и ночь мама Алла рядом с сыном и дочкой, провожает в школу, встречает и снимает на видео, откровенно наслаждаясь материнством. Это не может не сказаться на старшей дочке певицы.
«Перебороть обиды на пожилых родителей — это самая сложная миссия любого взрослого ребенка. Естественно, она не может принять, что у ее матери другие дети, которые ей, возможно, дороже внуков и самой Кристины. Этим и объясняется холодность в общении Орбакайте с детьми Аллы», - пояснил эксперт сайту «Вечерняя Москва».
По сути, сухое поздравление Лизы и Гарри от Кристины в день их рождения – не что иное как формальность, продиктованная давними обидами на мать.