Кристина Орбакайте поделилась редким фото своей бабушки по линии Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она с малых лет снимается в кино, а также поет, как мама Алла Пугачева.
Примечательно, что артистка регулярно дает концерты. Недавно она также ездила на съемки сериала «Тест на беременность». А вот конец лета артистка провела с семьей и даже гостила у Аллы Пугачевой, которая на каникулы уехала в Юрмалу.
На этот раз Кристина решила продолжить путешествие. На днях она с дочкой Клавой оказалась в Лондоне, куда также приехал с концертом Максим Галкин. Однако 25 августа артистка не забыла почтить память своей бабушки по маминой линии. Она выложила фото Зинаиды Архиповны Одеговой, которая умерла в 1986 году. В этот день ей могло бы исполниться 100 лет.
«Сегодня, 25 августа исполняется 100 лет со дня рождения моей замечательной бабушки Зинаиды Архиповны! Она наш ангел-хранитель. Спасибо за воспитание и пример благородства и любви», – написала звезда.
Поклонники отметили, что в звездной семье женщины обладают особой красотой. Многие признались, что на фото у мамы Примадонны много черт, которые передались ее потомкам.
Зинаида Архиповна. Фото: соцсети