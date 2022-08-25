Кристина Орбакайте поделилась редким фото своей бабушки по линии Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она с малых лет снимается в кино, а также поет, как мама Алла Пугачева.

Примечательно, что артистка регулярно дает концерты. Недавно она также ездила на съемки сериала «Тест на беременность». А вот конец лета артистка провела с семьей и даже гостила у Аллы Пугачевой, которая на каникулы уехала в Юрмалу.