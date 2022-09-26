Кристина Орбакайте одолжила лосины? Постройневшую Аллу Пугачеву высмеяли за неудачный наряд

На этот раз некоторые даже решили, что наряд Примадонна одолжила у дочки Кристины Орбакайте, которая не раз облачалась в лосины на публике.

«Ну, кто ее одевает? Смешно же, так неестественно!», «Все под подростков косит, смешно», «На Орбакайте лосины смотрятся, а тут они не к месту», «Алла одета не очень», «Какая же стройная и красивая», «Лосины не по размеру, лодыжки открыты», «Наряд словно из гардероба Орбакайте», — стали писать пользователи Сети.