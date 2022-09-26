Кристина Орбакайте одолжила лосины? Постройневшую Аллу Пугачеву высмеяли за неудачный наряд

Алла Пугачева всегда оказывается в центре внимания. Хотя уже много лет певица не выступает на сцене. Она предпочитает теперь посвящать все свободное время семье. В этом году артистка возила двойняшек Лизу и Гарри в Израиль, а летом они отдохнули в Юрмале. Но, как и обещала Примадонна, к осени они вернулась в Москву. Она отвела детей в школу.
Примечательно, что Пугачева часто появляется на публике. Она ходит в театр, уже была в гостях у Валентина Юдашкина, который снова стал дедушкой. А на днях артистка увиделась с Игорем Николаевым, Игорем Крутым и другими известными персонами. На новых фото певица предстала в монохромном наряде.
На этот раз Алла Борисовна облачилась в лосины и черную тунику с широким поясом. Наряд позволил ей подчеркнуть ноги и талию. Ботинки «Челси» на толстой подошве дополнили образ. Она также выпрямила волосы и надела очки с круглой оправой. Поклонники поразились тому, как артистка похудела. А вот ее наряд многие подвергли критике.
Алла Пугачева, Игорь Крутой и Игорь Николаев. Фото: соцсети
На этот раз некоторые даже решили, что наряд Примадонна одолжила у дочки Кристины Орбакайте, которая не раз облачалась в лосины на публике.
«Ну, кто ее одевает? Смешно же, так неестественно!», «Все под подростков косит, смешно», «На Орбакайте лосины смотрятся, а тут они не к месту», «Алла одета не очень», «Какая же стройная и красивая», «Лосины не по размеру, лодыжки открыты», «Наряд словно из гардероба Орбакайте», — стали писать пользователи Сети.
Кристина Орбакайте любит носить лосины и короткие платья с поясом. Фото: соцсети звезды