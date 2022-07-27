Кристина Асмус впервые заговорила о новом возлюбленном, который младше нее на 6 лет

Кристина Асмус впервые открыто сказала, что у нее есть возлюбленный, который младше нее. Артистка уже давно встречается со своим коллегой из Театра Ермоловой Романом Евдокимовым.

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И внутри актерской тусовки они вовсе не скрываются (поэтому их отношения и стали известны), а вот для широкой публики пара старается не афишировать роман.

Лишь по многочисленным лайкам Асмус на страничках в соцсетях Романа, а также по кадрам с частями тела артиста (остальное завуалировано или не попадает в кадр) можно было догадаться, что это действительно он.

Однако после того, как Кристина Асмус получила травму колена во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», она подтвердила: мужчина действительно есть, и он моложе нее.

«Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — рассказала Асмус поклонникам о своем нынешнем состоянии.