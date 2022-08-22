Кристина Асмус виновата? Во время съемок сериала с актрисой в главной роли в Ярославской области случилось страшное

Село Диево-Городище Некрасовского района стало местом съемок сериала «Райцентр» с Кристиной Асмус в главной роли.

Во время съемок фильма в местном водоеме были утоплены две машины — таков сценарий. Местные жители были возмущены таким обращением, нет, не с автохламом. А с природой. Дело в том, что река, в которую были сброшены машины, это место отдыха для населения. В ней купаются дети, а рыбаки ловят рыбу.

После утопления в водоеме двух автомобилей, на поверхности воды образовались бензиновые пятна.

Местные жители, встревоженные произошедшим, забили тревогу.