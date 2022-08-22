Кристина Асмус виновата? Во время съемок сериала с актрисой в главной роли в Ярославской области случилось страшное

Село Диево-Городище Некрасовского района стало местом съемок сериала «Райцентр» с Кристиной Асмус в главной роли.
Во время съемок фильма в местном водоеме были утоплены две машины — таков сценарий. Местные жители были возмущены таким обращением, нет, не с автохламом. А с природой. Дело в том, что река, в которую были сброшены машины, это место отдыха для населения. В ней купаются дети, а рыбаки ловят рыбу.
После утопления в водоеме двух автомобилей, на поверхности воды образовались бензиновые пятна.
Местные жители, встревоженные произошедшим, забили тревогу.
«В одной из сцен в местную реку, где каждый день купаются дети, рыбаки ловят рыбу, сбросили автомобиль. Как итог — огромный бензиновый след», — рассказала журналистам жительница Диево-Городище.
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После завершения съемок ретроавтомобили подняли со дна реки, но очисткой водоема от загрязнений пока никто не занимался.
По материалам 76.ru