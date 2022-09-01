Кристина Асмус пропала без вести после новостей о возбуждении против нее дела

Кристина Асмус не выходит на связь после вчерашних новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. В четверг, 1 сентября, дочь-третьеклассницу на линейку отвел отец Гарик Харламов.

Актриса не появляется даже в соцсетях. Официального комментария от нее по поводу ситуации пока не было.

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Напомним, Асмус грозит до 50 тысяч рублей за пост в соцсетях. Юристы считают, что Асмус может грозить даже реальный срок, если она продолжит высказываться в данном направлении.