Кристина Асмус прилюдно поцеловалась с Люсей Чеботиной

Кристина Асмус, появившись на премьере фильма «Булки», сразу привлекла к себе всеобщее внимание. Начать с того, что актриса нарядилась в ярко-розовое мини-платье – и выделялась им из толпы. Потом началась фотосессия, и Кристина с удовольствием позировала. На призывы фотографов «дать больше эмоций» актриса отозвалась:

«Эмоции я в кино уже показала».

Но потом произошло такое, что заставило фотографов взбодриться. На дорожке появилась певица Люся Чеботина. Она подошла к Кристине, и девушки принялись провокационно изгибаться и прижиматься друг к другу.

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А потом и вовсе поцеловались. Это произвело такое впечатление на окружающих, что теперь фанаты забрасывают Кристину вопросами в соцсетях: что это было? На премьере Кристина не дала никаких комментариев, потому что торопилась в зал для представления картины, сообщает издание «МК».

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