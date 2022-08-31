Кристина Асмус отреагировала на возбуждение против нее дела

В среду, 31 августа, стало известно, что в отношении звезды «Интернов» Кристины Асмус возбудили административное дело из-за дискриминации Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы.

Агент артистки при этом заявила, что информация якобы не соответствует действительности.

«Не верьте слухам», — сообщила Мария Нисанова в разговоре с «Лентой.ру».

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При этом Асмус может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.