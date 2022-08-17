Кристина Асмус отдала дочь бывшему мужу Гарику Харламову

Наследница актрисы Кристины Асмус отдыхает вместе с папой и бабушкой в Краснодарском крае.
Кристина Асмус с дочкой Анастасией

Кристина Асмус с дочкой Анастасией. Фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов развелись в 2020 году. Бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают восьмилетнюю дочку Анастасию.

Девочка постоянно живет с мамой, но часто видится с папой. А дни рождения Анастасии Гарик Харламов и Кристина Асмус всегда празднуют вместе.

В эти дни Кристина Асмус отдала дочку бывшему мужу. Анастасия отдыхает на Черном море вместе с папой Гариком Харламовым и бабушкой, его мамой.

В микроблоге родительница Гарика Харламова поделилась снимком с участием сына и внучки.

 

Гарик Харламов с мамой Натальей и дочкой Настей. Фото: соцсети

«Мои любимки», — написала Наталья Харламова под фото.

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Поклонники восхитились очаровательной малышкой Анастасией и признали, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поступают абсолютно правильно и цивилизованно, вместе воспитывая дочь.

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