Кристина Асмус отдала дочь бывшему мужу Гарику Харламову

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов развелись в 2020 году. Бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают восьмилетнюю дочку Анастасию.

Девочка постоянно живет с мамой, но часто видится с папой. А дни рождения Анастасии Гарик Харламов и Кристина Асмус всегда празднуют вместе.

В эти дни Кристина Асмус отдала дочку бывшему мужу. Анастасия отдыхает на Черном море вместе с папой Гариком Харламовым и бабушкой, его мамой.

В микроблоге родительница Гарика Харламова поделилась снимком с участием сына и внучки.