Кристина Асмус не понесет наказания за свои неосторожные слова

Актриса Кристина Асмус не понесет никакого наказания за свои неосторожные слова и высказывания о ситуации в мире. Тверской суд не нашел состава административного преступления.

Отметим, что сама актриса на заседаниях не появлялась. Вместо нее в суде присутствовал адвокат Владимир Ляховский. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Напомним, на звезду фильма «Текст» составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщает Mash.

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Актрисе грозил штраф в 50 тысяч рублей. Сама звезда обещала поделиться подробностями этой истории позже. Свою вину она признавать отказывалась.