Кристина Агилера призналась, что ее многократно заставляли сменить фамилию

Американская певица Кристина Агилера – одна из немногих западных звезд, кому удалось прославиться под своим настоящим именем, не используя псевдоним и сокращение.

Однако, это было не так-то просто. В новом интервью 41-летняя артистка рассказала, что ей годами приходилось бороться за свою фамилию, которая для многих слушателей оказалась сложной.

«Это имя пытались отобрать у меня во многих ситуациях, возникающих в шоу-бизнесе, — цитирует Кристину издание Hola! - Это не самое простое имя, которое может произнести каждый. Его частенько вырезали».

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