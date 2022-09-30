Кристина Агилера призналась, что ее многократно заставляли сменить фамилию

Американская певица Кристина Агилера – одна из немногих западных звезд, кому удалось прославиться под своим настоящим именем, не используя псевдоним и сокращение.
Однако, это было не так-то просто. В новом интервью 41-летняя артистка рассказала, что ей годами приходилось бороться за свою фамилию, которая для многих слушателей оказалась сложной.
«Это имя пытались отобрать у меня во многих ситуациях, возникающих в шоу-бизнесе, — цитирует Кристину издание Hola! - Это не самое простое имя, которое может произнести каждый. Его частенько вырезали».
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Певица рассказала, что ей многократно предлагали сменить фамилию на более благозвучную, но не стала называть варианты, которые ей советовали. Звезда наотрез отказалась переименовываться, хотя это решение могло стоить ей карьеры.
«Я сказала: «Нет, я - Агилера, я горжусь тем, откуда я родом. Мой отец из Эквадора», — вспоминает Кристина.
Напомним, что за свою карьеру поп-звезда выпустила девять альбомов, съездила в шесть музыкальных туров, снялась в пяти фильмах, получила пять «Грэмми» и именную табличку на Голливудской аллее славы.