«Кристи - с лапшой на голове, а Гарик - серьезен»: Асмус воссоединилась с Харламовым ради школьного праздника дочки Анастасии

Кристина Асмус поделилась свежими фото со школьной линейки дочки Анастасии, которая прошла еще Первого сентября. Наследницу актриса из фильма «Текст» отвела в класс вместе с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым.

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В кадре Асмус щегольнула в остромодном карамельном тренче и костюмчике с брюками палаццо в оттенке «взбесившейся Барби». Ну а на голове актрисы был парик, который поклонники сравнили с лапшой быстрого приготовления. Зато Гарик Харламов сохранял серьезность лица.