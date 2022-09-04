«Кристи - с лапшой на голове, а Гарик - серьезен»: Асмус воссоединилась с Харламовым ради школьного праздника дочки Анастасии

Кристина Асмус поделилась свежими фото со школьной линейки дочки Анастасии, которая прошла еще Первого сентября. Наследницу актриса из фильма «Текст» отвела в класс вместе с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым.
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В кадре Асмус щегольнула в остромодном карамельном тренче и костюмчике с брюками палаццо в оттенке «взбесившейся Барби». Ну а на голове актрисы был парик, который поклонники сравнили с лапшой быстрого приготовления. Зато Гарик Харламов сохранял серьезность лица.
Кристина Асмус в парике в виде заварной лапши с Гариком Харламовым и дочкой Анастасией пришла на школьную линейку Первого сентября. Фото: личный архив
«Подкинем инфоповода в мою скучную в последнее время жизнь... В моей любимой рубрике - не выложил, значит, не было. Обожаю!» - пошутила Асмус.
«Парик какой-то странный», «Гарик из всех сил делает серьезное лицо», «Ща от смеха прыснет», «Лапшичка?», «Кристи - с лапшой на голове, а Гарик - серьезен», «Доча веселая! В папашу пошла», «Что за макароны?», «Ну и прича у вас», - пишут фолловеры.