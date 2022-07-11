Криштиану Роналду поставил «Манчестер Юнайтед» в безвыходное положение

Недавно стало известно о намерении Криштиану Роналду уйти из «Манчестер Юнайтед». Спортсмен объясняет это решение своим желанием играть в Лиге Чемпионов — «МЮ» туда не попал.

Это стремление вполне понятно, вопросы вызывает другое: почему Роналду ждал начала июля, чтобы объявить об этом? Ведь с начала сезона прошло уже больше месяца. Вероятнее всего, Криштиану тянул с решением, чтобы успеть получить бонус — миллион евро. И получил — сразу после этого заявив об уходе из команды, чем шокировал руководство «МЮ».

Кроме него, у команды только один центрфорвард – Эдинсон Кавани, который часто получает травмы. Уход Роналду в таких условиях становится для команды критическим. Главный тренер, Эрик тен Хаг, заявил, что «Роналду не продается»: он не хочет отпускать футболиста.

Со своей стороны, Роналду всячески бойкотирует тренировки. Пока непонятно, чем все это закончится: отпустят ли спортсмена до окончания его контракта или заставят его отрабатывать еще год, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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