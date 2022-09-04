Крис Рок назвал свою шутку о жене Уилла Смита «самой милой» из своего арсенала

Американский комик Крис Рок снова заговорил о пощечине на церемонии вручения «Оскара», которую он получил от актера Уилла Смита после того, как отпустил со сцены неосторожную шутку о жене кинозвезды.

2 сентября комедиант выступил в одном в одном из европейских городов в рамках своего турне и сказал следующее.