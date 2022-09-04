Крис Рок назвал свою шутку о жене Уилла Смита «самой милой» из своего арсенала

Американский комик Крис Рок снова заговорил о пощечине на церемонии вручения «Оскара», которую он получил от актера Уилла Смита после того, как отпустил со сцены неосторожную шутку о жене кинозвезды.
2 сентября комедиант выступил в одном в одном из европейских городов в рамках своего турне и сказал следующее.
«Было ли это больно? Чертовски, — цитирует Рока издание ET. - Ублюдок ударил меня из-за дурацкой шутки, самой милой шутки, которую я когда-либо рассказывал!»
Напомним, дело было в марте 2022 года. Крис обратился со сцены «Оскара» к сидящей в зале актрисе Джаде Пинкетт-Смит.
«Джада, я люблю тебя. «Солдат Джейн – 2», не могу дождаться, чтобы увидеть это», - сказал комик, намекая на почти лысую голову 50-летней артистки.
После этого Уилл Смит встал своего места и влепил шутнику пощечину, потом сел обратно и потребовал, чтобы Крис «не касался своим ртом» имени его жены. Дело в том, что Джада вышла в свет без волос из-за болезни, а не из-за съемок в кино или желания эпатировать публику. Российские зрители в своей массе поддержали поступок Смита, а вот в Америке актер подвергся осуждению и потерял свои позиции популярности. Позже он публично извинился перед «побитым» коллегой.