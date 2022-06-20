Крид рассказал, как его не хотели выпускать из Молдавии

Музыкант Егор Крид в «Телеграме» рассказал об отмене своего выступления в Молдавии.
«Обращение к моим поклонникам из Кишинева. Мое выступление, которое должно было быть сегодня на площади собрания — не состоится. Извиняюсь перед всеми, кто хотел кайфануть со мной! Обязательно вернемся в Молдову с сольником».
Как отметил Егор Крид, он вдруг понял, что полиция Молдовы — его поклонники. Его просто не хотели выпускать из страны. В итоге исполнителю все-таки удалось улететь в турецкий Стамбул.
Напомним, что Егор Крид — один из самых популярных рэперов в стране. В Молдавии он должен был петь перед выпускниками.