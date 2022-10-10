«Кричать во все горло, что счастлива сейчас неуместно»: Миро осудила Пугачеву за ее радостный пост

Лена Миро отреагировала на свежее сообщение Аллы Пугачевой в социальных сетях. Народная артистка на сей раз сменила гнев на милость и не стала ругать своих соотечественников, а напротив, 10 октября поблагодарила всех, кто ее поддерживал.
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Кроме того, звезда заявила, что она счастлива, тем самым возмутив известного блогера Лену Миро.
«Кричать во все горло, что счастлива — это сейчас неуместно. Даже если ты счастлива, вываливать это в публичное пространство не стоит. А если это бравада — смотрите, мол, вот вам, я счастлива! — то это еще более глупо и неуместно»*, — написала Миро в своем ЖЖ.
По мнению акулы пера, Пугачева совсем не чувствует людей и их настроения, дескать у нее общаться с народом получается даже хуже, чем у Бузовой. Ее слова только оторопь вызывают, считает Миро.
*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.
Алла Пугачева. Фото: соцсети