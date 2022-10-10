«Кричали на два голоса»: Юлия Ефременкова измотана ночными истериками сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале и объяснила, куда пропадала из соцсетей.
Обычно Юлия Ефременкова активно ведет свои страницы, но на днях образовалась пауза. Как выяснилось, Юлия Ефременкова была измотана ночными истериками новорожденных сыновей-близнецов.
«Ох, эти дни практически без сна. Силы меня просто покидали, вчера ночью детки кричали на два голоса, и я думала, что рехнусь, так как просто физически ты не можешь раздвоиться. Моих рук, конечно, не хватает. Думаю, дома будет проще, так как папуля и бабуля будут рядом. Малыши по очереди лежали со мной на кровати и у меня на груди. Спасибо медсестрам, они, конечно, в ту ночь меня очень выручили», — поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, Юлия Ефременкова стала мамой 22 сентября. Ее сыновья-близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения. Мальчики недоношенные и пока вместе с мамой находятся в клинике.