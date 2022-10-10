«Кричали на два голоса»: Юлия Ефременкова измотана ночными истериками сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале и объяснила, куда пропадала из соцсетей.

Обычно Юлия Ефременкова активно ведет свои страницы, но на днях образовалась пауза. Как выяснилось, Юлия Ефременкова была измотана ночными истериками новорожденных сыновей-близнецов.