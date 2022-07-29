«Он кричал: «Я вас всех пересажаю!»: мать Кузнецова высказалась о Разине

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала о мошеннических действиях продюсера группы Андрея Разина.
«Я не понимаю, как ему сейчас может быть спокойно на душе. Такое мошенничество провернул. Мой сын получил инвалидность благодаря Разину. Такие скандалы по телефону он учинял. Разин кричал: «Я всех вас пересажаю!». Сейчас спокойно живет. У нас только трехкомнатная квартира. Даже дачи нет. А все богатства у Разина».
По словам Кузнецовой, она радовалась успехам сына. «Его песни кругом крутили: «Белые розы», «Седая ночь». Из Канады звонили. Говорили ему: «Сережа, твои песни здесь все слушают». Из Японии звонили. Товарищ один даже хотел снять фильм о сыне», — заметила Кузнецова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Сергей Кузнецов остался, по сути, ни с чем, хотя написал все хиты «Ласкового мая». Его семья уверена, что с ним плохо поступил именно Андрей Разин.