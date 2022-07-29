«Он кричал: «Я вас всех пересажаю!»: мать Кузнецова высказалась о Разине

По словам Кузнецовой, она радовалась успехам сына. «Его песни кругом крутили: «Белые розы», «Седая ночь». Из Канады звонили. Говорили ему: «Сережа, твои песни здесь все слушают». Из Японии звонили. Товарищ один даже хотел снять фильм о сыне», — заметила Кузнецова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Сергей Кузнецов остался, по сути, ни с чем, хотя написал все хиты «Ласкового мая». Его семья уверена, что с ним плохо поступил именно Андрей Разин.